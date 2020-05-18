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Скандал в Обнинске: 20-летнюю девушку отправили жить в трущобы

Елена Французова
Опубликовано: 18.05.2020 09:32 0 572
Скандал в Обнинске: 20-летнюю девушку отправили жить в трущобы

Марина Тихонова не хочет возвращаться к родной матери.

20-летняя Марина Тихонова из Обнинска большую часть своей жизни провела в детских домах и приёмных семьях. В её жизни были домогательства отчима и рукоприкладство приёмных родителей, а сейчас – нищета и отсутствие надежды на светлое будущее. И всё это при живой матери, которая больше 10 лет не интересовалась судьбой дочери. Однако всё это время Марина была прописана в родительской квартире и сейчас оказалась вынуждена вернуться туда.

Этой проблеме была посвящена передача «Мужское / Женское», которая вышла на Пером канале в пятницу, 15 мая.

- Эта история дикая, и понятно, кто накосячил, -этими слова открыл программу Александр Гордон.

Марина Тихонова заканчивает учёбу в Кондровском педучилище. В ближайшее время она должна освободить студенческое общежитие. Идти ей некуда. Несмотря на то, что девушка воспитывалась в детдоме, жильё ей не положено. Потому что органы опеки и попечительства не выписали ребёнка из квартиры биологической матери. А значит она должна вернуться туда.

- Пускай возвращается, я не выгоняла её, а кто её забирал, с ними проблему и решайте, - заявила мать девушки Татьяна Козлова.

10 лет она не интересовалась судьбой дочери. А квартиру превратила в помойку. Четыре комнаты захламлены вещами. Видно, что здесь давно никто не убирался. Помимо того, что стены в плесени, они покрыты паутиной, кругом бегают тараканы. Грязная посуда стоит даже в ванной.

- Как там ремонт делать, за что не возьмёшься, стена полетит к соседям, - оправдывается нерадивая мать Татьяна. - Надо разъезжать отсюда всем.

За квартиру Татьяна не платит, долги превысили 300 тысяч рублей.

Кроме биологичкой матери девушки, здесь проживает её бабушка и брат, а также сожитель матери.

Девушка по специальности воспитатель. Она понимает, что на зарплату молодого специалиста не снимет квартиру, а жить с родственниками, которые от неё отказались и превратили жильё фактически в помойку, не хочет.

- Я сейчас пользуюсь тем, что я родился в городе Обнинске. Обращаюсь к главе администрации этого города и к социальным службам этого города. Вы должны разобраться с тем, что произошло много лет назад. Совершенно очевидно: был нарушен закон, и теперь ребёнок, которому полагается жильё, как сироте, должен вернуться в квартиру, откуда вы сами его забрали, - сказал Гордон.

Он обещал после пандемии коронавируса приехать в Обнинск и лично пообщаться с чиновниками.
Закончилась программа, как ни странно, на позитивной ноте. Парень главной героини сделал ей предложение. А один из гостей студии предложил девушке и её молодому человеку работу на мясокомбинате в Москве. Работодатель предоставляет жильё.

В понедельник, 18 мая, на заседании правительства в Калуге прокомментировали эту передачу.

- Разобрались в ситуации, в которую попала девушка-сирота, - рассказал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ. - Ей 20 лет. В данный момент времени она воспитывается в приёмной семье. Заканчивает техникум. При этом возникает потребность и в жилье, и в трудоустройстве. Мы сейчас прорабатываем и с нашими юристами, и по линии опеки вопрос постановки на учёт и приобретение жилья. В тоже время вместе с администрацией Обнинска займёмся её трудоустройством. Возьмём на особый контроль.

Елена Французова
Опубликовано: 18.05.2020 09:32 0 572
Тэги: недвижимость коммуналка жкх общество
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