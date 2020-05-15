В Калужской области прогнозируют рост стоимости жилья из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса ударила и по строительной отрасли Калужской области. На заседании оперативного штаба министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор ВИРКОВ рассказал о возможном росте стоимости жилья.

- Несмотря на то, что в нашем регионе не останавливалось строительство, по результатам проведенного анализа зафиксировано подорожание отдельных строительных материалов на 15-30%: металл - 15-20%, ЖБИ - 20-30%, - сообщила в пятницу, 15 мая, пресс-служба правительства. - Это может повлечь рост цен на объекты.

На территории области уже отмечается снижение объема продаж на первичном рынке жилья.

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