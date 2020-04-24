После вмешательства Владислава Шапши многолетнюю проблему с водой в Кабицыно решили за месяц

В пятницу, 24 апреля, глава Калужской области Владислав ШАПША продолжил рабочие поездки по региону. Но этот раз он посетил деревню Кабицыно в Боровском районе. По разным причинам микрорайон Молодежный там более 10 лет страдал из-за отсутствия нормального водоснабжения.

Но месяц назад Владислав Шапша дал поручения местным властям, и проблему удалось быстро решить.

Для этого проложен новый водовод. Диаметра трубы, а это 225 мм, хватит, чтобы обеспечить любые потребности микрорайона в питьевой воде.

Когда Владислав Шапша приехал в Кабицыно, на объекте еще проходили пуско-наладочные работы, но вода в домах у людей уже была. Глава региона решил лично зайти к местным жителям, чтобы убедиться в том, что нет никаких перебоев.

В разговоре с хозяйкой квартиры руководитель области спросил, как шло развитие ситуации, насколько открытыми и вежливыми были чиновники и те, кто отвечал за решение проблемы. Кроме того, Владислав Шапша попросил у женщины номер телефона, чтобы через некоторое время лично проверить достоверность докладов главы района и чиновников о том, что все хорошо.

- Спасибо местным властям, спасибо городу Обнинску, который пошел навстречу соседям и помог, - заявил в конце встречи Владислав Шапша. - Теперь я точно уверен, что в этом районе проблемы с водой не будет.