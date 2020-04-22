Вода в Калуге начала пахнуть рыбой: названа причина

В последние недели наши читатели множество раз жаловались на запах воды, которая льётся из крана в Калуге. По мнению калужан, она воняет рыбой. Ситуации прокомментировали в калужском водоканале.

- В условиях резкого перепада температур наблюдается появление планктонных водорослей, в результате чего у речной воды в Оке появляется рыбный, илистый запах, - говорят коммунальщики. - Схема очистки воды Окского водозабора не предусматривает устранение сезонных запахов воды, вызванных водорослями, так как качество воды реки Оки при проектировании водозаборного узла отличалось от нынешнего.

В водоканале отмечают, что изменения запаха воды происходят ежегодно при росте температуры воздуха.

- Регулярный лабораторный контроль по всем показателям показывает периодическую смену характера запаха с «хлор-земля» на «хлор-ил», - говорится в пояснении водоканала. - Следует также отметить, что запах не превышает нормативно-допустимое значение, однако ввиду изменения его характера он стал более чувствительным для потребителей. С целью минимизации уровня запаха проведено углевание фильтров Окского водозабора гранулированным активированным углём. Контроль параметров питьевой воды по всей Калуге осуществляется в прежнем режиме, отрицательной динамики качества не выявлено.

Уважаемые читатели, а вы довольны качеством воды из-под крана? Пишите в комментариях!