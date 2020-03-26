В Калуге 22 улицы останутся без электричества

Поздно вечером в среду городская управа Калуги сообщила об отключениях электричества, которые произойдут 26 марта. Они связаны с плановыми ремонтными работами калужских энергетиков.
Отключение с 8:00 до 13:00:
- ул. Королёва 33, 35, 43, 12/32;
- ул. Гагарина 1,
- ул. Циолковского 25, 10.
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Плеханова 75а,77-85, 80-96;
- ул. Пушкина 6, 10, 14, 16, 16а, 18;
- ул. Комарова 14, 42, 47, 50-54, 58, 60, 61, 51, 53, 55;
- ул. Берендяковская 1-29, 2-40;
- пер. Березуевский 1-21, 2-16, 16а;
- ул. Березуевская 7, 9, 17, 18, 20;
- ул. Пригородная 11, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,1625, 4, 6, 8, 10;
- ул. Молодежная 24, 27, 29, 1914, 11, 13;
- ул. Платова 22;
- ул. Клюквина 3а;
- Грабцевское шоссе 22, 24, 28б, 22а,
- ул. Чапаева 2-52;
- ул. Маяковского 3,
- пер. Калужский 2-23;
- ул. Калужская 2-25,
- ул. Чичерина 12, 14, 16, 16а, 16к1, 18, 20, 22, 13а;
- ул. Кооперативная 4, 8, 2а;
- ул. Пионерская 1, 1а, 3, 5, 7;
- ул. Калинина 28.