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В Калуге 22 улицы останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2020 00:06 2 2539
В Калуге 22 улицы останутся без электричества

Поздно вечером в среду городская управа Калуги сообщила об отключениях электричества, которые произойдут 26 марта. Они связаны с плановыми ремонтными работами калужских энергетиков.

Отключение с 8:00 до 13:00:

  • ул. Королёва 33, 35, 43, 12/32;
  • ул. Гагарина 1,
  • ул. Циолковского 25, 10.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Плеханова 75а,77-85, 80-96;
  • ул. Пушкина 6, 10, 14, 16, 16а, 18;
  • ул. Комарова 14, 42, 47, 50-54, 58, 60, 61, 51, 53, 55; 
  • ул. Берендяковская 1-29, 2-40;
  • пер. Березуевский 1-21, 2-16, 16а; 
  • ул. Березуевская 7, 9, 17, 18, 20;
  • ул. Пригородная 11, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,1625, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Молодежная 24, 27, 29, 1914, 11, 13;
  • ул. Платова 22;
  • ул. Клюквина 3а;
  • Грабцевское шоссе 22, 24, 28б, 22а,
  • ул. Чапаева 2-52;
  • ул. Маяковского 3,
  • пер. Калужский 2-23;
  • ул. Калужская 2-25,
  • ул. Чичерина 12, 14, 16, 16а, 16к1, 18, 20, 22, 13а;
  • ул. Кооперативная 4, 8, 2а;
  • ул. Пионерская 1, 1а, 3, 5, 7;
  • ул. Калинина 28.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2020 00:06 2 2539
Тэги: жкх коммуналка
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