В Калуге 22 улицы останутся без электричества

Поздно вечером в среду городская управа Калуги сообщила об отключениях электричества, которые произойдут 26 марта. Они связаны с плановыми ремонтными работами калужских энергетиков.

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