Капитальный ремонт домов в Калуге принимали за миллионную взятку

Фото с места преступления.

Калужские следователи во вторник, 17 марта, рассказали о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя директора МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности», подведомственного управлению ЖКХ Калуги. Его обвиняют в получении взяток. В том числе взятки в особо крупном размере.

- Осенью 2019 года обвиняемый, в полномочия которого входило осуществление строительного контроля, предложил подрядным организациям решить вопрос об устранении всех препятствий при приемке выполненных ими работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, - сообщили KP40 в калужском Следственном комитете. - При этом он использовал схему получения расписок от партнеров о наличии задолженности перед ним. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ полученные расписки предполагалось вернуть лицам, которые их написали, взяв на себя несуществующий долг.

Представители подрядчика обратились с заявлением в управление ФСБ по Калужской области. Получение взяток было зафиксировано совместно с коллегами из регионального УМВД.

Первая взятка составляла 200 тысяч рублей, вторая - 2,5 миллиона рублей, третья - 80 тысяч рублей.

В ходе расследования на счета и машину бизнес-класса подозреваемого наложили арест.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.