В Калуге водитель промчался на красный и едва не сбил папу с детьми

Утром в пятницу, 6 марта, на улице Фомушина в Калуге едва не сбили пешеходов.

Водитель легковушки промчался на красный, который горел уже около 5 секунд. В этот момент дорогу переходил мужчина с двумя детьми.

Видео с регистратора в социальной сети «ВКонтакте» выложил Дмитрий Богомолов. Он отметил, что инцидент произошёл примерно в 7:22 на кольце возле микрорайона Хороший.

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