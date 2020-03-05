Жители дома в центре Калуги не дают отремонтировать текущую крышу

- О нашем доме нужно уже кричать. Что же это в центре Калуги делается! Объект культурного наследия находится в ужасающем состоянии, - рассказывает местная жительница Людмила КОНОТОП.

Дом на Московской, 17 выглядит странно. С фасада он напоминает постройки XIX века. Но только попадаешь во двор, выясняется, что к четырёхэтажке пристроена пятиэтажка.

- Мой дом 1890 года. Изначально он был двухэтажный, - объясняет Людмила. - Потом в 80-годах прошлого века к нему пристроили пятиэтажку и нарастили два этажа. Когда я покупала свою квартиру, это были два отдельных дома – 17 и 17а. Коммуникации у них отдельные. У них вообще ничего общего нет.

Однако позже оба дома получили один адрес. И это принесло жителям старинного здания массу проблем.

Течёт вода

- В прошлом году была такая зима – то заморозки, то оттепель, и у нас вдоль всей крыши образовалась наледь, которая не давала уходить воде, - вспоминает местная жительница Татьяна Константиновна. - Вся вода потекла к нам. Затопило всё – квартиры, подъезд. У меня лилось не то, что с крыши, а текло из-под подоконников.

Крыша в доме - дырка на дырке.

Дыры видны невооруженным глазом.

Жильцы обратились в управляющую компанию, жилинспекцию. Комиссия зафиксировала протечки. А управление городского хозяйства сообщило пострадавшим, что решить их проблему можно за счёт капитального ремонта кровли. Тем более, что в связи с предстоящим юбилеем города, исторические здания, стоящие на центральных улицах, приводят в порядок. Воспользовавшись моментом, можно не только кровлю починить, но и фасад привести в нормальный вид. Но для этого нужно, чтобы не менее 60% жильцов поставили под заявлением свои подписи.



Людмила Контоп показывает на свой потолок. Он весь в жёлтых, грязных разводах.

Владельцы 12 квартир старинного здания быстро подписали протокол, а затем стали собирать подписи у жильцов пятиэтажки. Сначала они охотно оставляли свои «автографы». Но потом заявили, что капремонт крыши им не нужен.

- У них тоже были протечки, - рассказывает Татьяна Константиновна. – Но они сами их устранили: наняли рабочих, те поставили «заплатки». И успокоились. Директор управляющей компании объяснял, что такого ремонта надолго не хватит – два-три года и кровля потечёт вновь. Но они и слушать не стали.

Жильцы пятиэтажки настаивают, что вместо ремонта кровли надо отремонтировать подвалы. Приводить их в порядок за счёт текущего ремонта не хотят. Общие собрания, увещевания управляющей компании и даже встречи с тогдашним городским головой Дмитрием Разумовским результата не принесли.

В итоге дом не попал в план капитального ремонта на 2020 год.

У разбитой крыши

- В нашем доме всего 12 квартир, первый этаж отдан под магазины. В пятиэтажке 34 квартиры. Они к нам даже обращаться не будут за подписями. Что им надо, сами решат, своими подъездами. А мы ничего сделать не можем. Крыша и кровля теперь стоят в планах на капремонт на 2029 год, - отмечает Татьяна Константиновна.

Но и тогда будет необходимо согласие жильцов.

В итоге жители объекта культурного наследия задумались о разделении домов.

- Но оказалось, это очень сложно. Нужно за свой счёт заказывать экспертизу, потом за свой счёт идти в суд. История эта очень долгая. затратная. А у нас живут, в основном, одни пенсионеры, - отмечает Людмила Конотоп.

Ситуацию нам прокомментировали и жители пятиэтажки.

- Не все жильцы старого дома согласны на капитальный ремонт крыши, - рассказала Ольга Викторовна. - Сумма ремонта – около 20 миллионов рублей. Всё, что мы отчисляем ежемесячно в Фонд, будет использоваться. В итоге нас на лет 20-30 посадят в долг. А у нас должен пройти плановый капитальный ремонт по замене канализации. Я считаю, что это гораздо важнее. Мы договаривались, что нам сделают канализацию, утепление. На встречах с тогдашним городским головой Дмитрием Разумовским мы решили, что нужен перерасчёт, новый проект. Мы не отказываемся ремонтировать жёлтый дом. Но в нашем кирпичном доме не нужно штукатурить хороший кирпич, у нас покрыта крыша. Нам не нужен ремонт кровли. Но Разумовский ушёл. И вопросом больше никто не занимается.

В Фонде капитального ремонта сведения другие:

- Даже при наличии долга будут выполняться все работы, которые есть в программе, но в установленный год. Дом в таком случае заимствует деньги, так скажем, из общего котла, продолжая платить взносы и рассчитываясь за долг.

А в управляющей компании ещё раз подчеркнули, что вся проблема из-за того, что дом трудно разделить:

- Решить вопрос можно только договорившись с жильцами двух подъездов пятиэтажки. Ведь именно от них завит результат протокола, - рассказал руководитель УК ООО ЖРСУ Андрей КУБЫШКИН. – Разделить дом можно, но сложно. Это потребует финансовых и временных затрат. А программа капитального ремонта домов идёт сейчас, поэтому решение должно быть принято сейчас. Мы проводили порядка четырёх собраний, были на них и представители горуправы, управления ЖКХ, депутаты. Были мы и на совершении у Дмитрия Разумовского, когда он был городским головой. Что ещё нужно? Как ещё убеждать людей? Я не знаю.