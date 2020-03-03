В калужском ЖКХ пропали 33 миллиона рублей

Бывшему директору АО «Единый информационно-расчетный центр Калужской области» грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время начнутся судебные заседания, рассказали kp40 во вторник, 3 марта, в прокуратуре региона.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям: присвоение вверенных ему денежных средств, мошенничество, злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее тяжкие последствия.

Как считают следователи, директор в 2016-17 годах не перечислял деньги, поступающие от потребителей ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

Ущерб превысил 33 миллиона рублей.