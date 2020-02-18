Калужан пугают пластиковыми окнами

В понедельник, 17 февраля, на планёрке в городской управе обсудили случаи отравления калужан угарным газом. Только в январе в Калуге их было более 10.
- Работа с жильцами ведётся, как и в том году, - рассказал представитель газовой службы. - Легче не становится относительного того года. Граждане как не хотели идти на встречу нам и себе, так и не хотят.
- Что касается внутриквартирного газового оборудования, по закону, действующему в настоящий момент, собственники обязаны иметь договор с газовой организацией, - подчеркнул врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Жилинспекция работает в плановом порядке, - сказал руководитель ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - 40 протоколов составлено. До суда не дошло. Все граждане, на которых административные протоколы составлены, тут же пришли в инспекцию с заключёнными договорами.
Дулишкович уверен, что одними штрафами проблему не решить.
- Наши калужане делают у себя ремонты, ставят у себя окна пластиковые. От этого все проблемы, - сказал Дмитрий Денисов.
- Эксплуатация газового оборудования с открытыми окнами – это не прихоть управляющей компании, это правила пользования газовым оборудованием, - добавил Дулишкович.
Он напомнил, что пользоваться газовым оборудованием можно только в тех помещениях, где есть вентиляция.
- Совершенно верно, об этом не стоит забывать, - согласился Денисов. - При проектировании зданий в своё время учитывался приток воздуха, который образуется через неровности светопрозрачных конструкций - рамы, окна, штапики, помните, были ещё такие. К сожалению, вроде бы жители хотят улучшить свои бытовые условия, ставят пластиковые окна, а они работают как термозамок. Фактически циркуляция воздуха прекращается в квартире. Поэтому тут недалеко и до трагедии.
Денисов предложил управлению экономики написать письма и вызвать к себе предпринимателей, которые занимаются продажей и установкой пластиковых окон.
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