Жители деревни платят за мусор, который сами же и вывозят

Жители деревни Коптевка Ферзиковского района платят за мусор, который у них не вывозят. В 2019 году в деревне оборудовали площадку для отходов, а вот контейнеры до сих пор не уставили. Поэтому мусор людям приходится вывозить самим. Эту проблему обсудили в понедельник, 17 февраля, на заседании правительства Калужской области.

Министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ рассказал, что с установкой контейнеров произошла заминка по вине самих жильцов: они не захотели, чтобы площадка была вблизи их домов.

- Порядка 90% домовладений оплачивают своевременно вывоз отходов. Раз обращение есть, контейнеры будут установлены там, где определились с местными жителями. Они вывозят [мусор] по дороге – 560 метров, - сказал Вирков.

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