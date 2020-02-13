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Скидку за оплату услуг ЖКХ без бумажных квитанций предложили ввести в России

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.02.2020 12:00 17 1200
Скидку за оплату услуг ЖКХ без бумажных квитанций предложили ввести в России

В Калужской области, а также в других регионах России, предлагается ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает в четверг, 13 февраля, издание RT.

В качестве механизма, который позволит гражданам сэкономить на оплате услуг ЖКХ, депутат предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии, газа и других коммунальных услуг.

Он поясняет, что согласно действующим нормам россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, но возможность отказа от бумажного носителя не предусмотрена.

- Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты, - говорится в обращении.

Размер скидки, по мнению Чернышова, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

В письме также отмечается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться.

Кроме того, депутат предлагает обязать компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определённый процент на оплату услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Уважаемые читатели,а что вы думаете по этому поводу? Как вы оплачиваете услуги ЖКХ? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.02.2020 12:00 17 1200
Тэги: жкх коммуналка rt
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