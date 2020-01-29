Возле губернского парка убрали огромную кучу мусора

Как мы уже рассказывали, во вторник, 28 января, рядом с Губернским парком в Калуге застрял мусоровоз. Грузовик не смог выехать из развязшего грунта.
Чтобы его вытащить, пришлось вызывать кран. У коммунальщиков получилось освободить машину, однако отходы пришлось вывалить из кузова на землю.
В «Калужском региональном экологическом операторе» обещали убрать мусор уже 29 января. И, как сообщают пользователи правобережной группы в «Вконтакте», это действительно произошло. В среду территорию очистили.
Мусор убрали 29 января.
В то же время местных автомобилистов призывают оставлять свои машины так, чтобы не мешать проезду мусоровозов.
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