Возле губернского парка убрали огромную кучу мусора

Как мы уже рассказывали, во вторник, 28 января, рядом с Губернским парком в Калуге застрял мусоровоз. Грузовик не смог выехать из развязшего грунта.

Чтобы его вытащить, пришлось вызывать кран. У коммунальщиков получилось освободить машину, однако отходы пришлось вывалить из кузова на землю.

В «Калужском региональном экологическом операторе» обещали убрать мусор уже 29 января. И, как сообщают пользователи правобережной группы в «Вконтакте», это действительно произошло. В среду территорию очистили.

Мусор убрали 29 января.

В то же время местных автомобилистов призывают оставлять свои машины так, чтобы не мешать проезду мусоровозов.