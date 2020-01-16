170 миллионов из калужского бюджета потратят на контейнеры для мусора

В этом году из бюджета Калужской области планируется выделить более 170 миллионов рублей на закупку контейнеров для мусора.

- Наряду с закрытыми наземными конструкциями планируется приобрести 510 контейнеров заглубленного типа, каждый из которых заменяет 5 обычных емкостей для сбора мусора, - сообщили в четверг, 16 января, в пресс-службе правительства региона.

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков отметил, что данное оборудование в первую очередь будет распределяться среди тех муниципалитетов, которые в ближайшее время смогут подготовить соответствующие площадки.