Хрустальная осталась без отопления и горячей воды

Утром в среду, 15 января, в Калуге отключили котельную, расположенную на улице Хрустальной. Это связано с проведением пуско-наладочных работ, рассказали нам в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без горячей воды остались 16 многоквартирных домов. В 17 многоэтажках и школе №22 нет отопления.

В «Калугатеплосети» обещают завершить ремонтные работы к 14:00.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.