Стихийная свалка образовалась на улице Жукова

Стихийная свалка образовалась у дома №50 на улице Жукова в Калуге. Местные жители пожаловались, что отходы никто не убирает, а куча всё растёт и растёт.

По их словам, «Калужский региональный экологический оператор» не стал убирать мусор, так как не отвечает за эту территорию.

Избавить калужан от неприглядной картинки пообещали в городской управе. Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО во вторник, 14 января, поручил вывезти отходы до конца недели.

Затраты на эти работы потом собираются взыскать с тех, кто мусор возле дома выбросил.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобной ситуацией? Расскажите в комментариях!