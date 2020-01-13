Погрязнем в мусоре: калужские полигоны заполнены под завязку

Калужские полигоны для мусора заполнены под завязку. Эту тему обсуждали в понедельник, 13 января, на заседании областного правительства.

- Ведётся работа по постепенному раздельному сбору мусора, прежде всего, в Калуге и Обнинске, - рассказал заместитель губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

По его словам, на сегодняшний день 17 полигонов ТБО выведены из эксплуатации, ещё 6 собираются вывести в течение ближайших двух лет.

- Настоящая головная боль наших муниципалитетов – несанкционированные свалки. За минувший год их было выявлено более 900, - сказал Новосельцев.

Для борьбы с ними будут закупаться беспилотники, оснащённые системами видеонаблюдения.

Также в ходе заседания рассказали, что остаточная вместимость действующих полигонов Калужской области составляет 450 тысяч тонн. При этом в регионе каждый год образуется 500 тысяч тонн отходов. Предварительный анализ показывает, что наши полигоны исчерпают себя в течение 2020 года.

- Действительно, такая проблема существует, - отметил начальник управления коммунального хозяйства и обращения с отходами Руслан МАИЛОВ. - Остаточные ёмкости подходят к концу. В текущем году был введён в эксплуатацию большой объект, на который мы рассчитываем, будем иметь возможность размещать там отходы (ЭкоТехноПарк в Михалях. – Прим. автора). Введённые мощности по сортировке и утилизации позволяют нам достаточно сильно сокращать тот объём отходов, который подлежит размещению... Мы понимаем, что будем делать по итогам 2020 года, где будем размещать наши отходы. Сегодня муниципальные образования ведут работу по формированию земельных участков для строительства объектов размещения, объектов обработки для собственных нужд.

В итоге областные чиновники решили провести отдельное совещание по этому вопросу.