Коммунальщиков наказали на 250 тысяч

Прокуратура Калуги в пятницу, 10 января, рассказала о результатах проверки деятельности двух управляющих компаний - ООО НПП «Союз» и ООО «Стройсистема».

Так, в доме на улице Герцена не работала система отопления, отсутствовали патроны осветительных приборов на лестничных площадках, обнаружена утечка трубопровода системы канализации.

В подвале дома на Генерала Попова нашли мусор. Кроме того, там не было теплоизоляции.

Похожие нарушения также выявлены в домах на улицах Октябрьской и Большевиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющие компании в общей сложности оштрафовали по административным статьям на 250 тысяч рублей.