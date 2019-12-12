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Калужане просят не делать в их доме капремонт

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2019 15:50 13 2550
Калужане просят не делать в их доме капремонт

Жители пятиэтажного дома №17 на улице Московской в Калуге просят не включать их в программу капремонта на следующий год. По словам калужан, кровлю в их пятиэтажке недавно ремонтировали. Но вот их соседям это может не понравится.

Дело в том, что под номером 17 на улице Московской фактически расположены два вплотную стоящих дома: объект культурного наследия XVIII века и пятиэтажка, пристроенная в 80-е годы XX века.

В рамках подготовки к 650-летию Калуги запланирован масштабный ремонт домов центральной части города. Попал в программу ремонта и дом № 17. В 2020 году в нём планируется отремонтировать фасад и кровлю. Общая стоимость работ - порядка 11 миллионов рублей.

Жители пятиэтажной части дома предложили разделить дом на два объекта с разными адресами. Однако, вероятнее всего, если так поступить, то здание вообще останется без ремонта в 2020 году.

– Разделение дома на два объекта, создание двух отдельных спецсчетов - это очень сложная и длительная процедура, в конечном итоге придётся решать этот вопрос в судебном порядке с проведением дорогостоящих экспертиз, оплачиваться которые будут за счёт жильцов дома, – приводит слова главы местного самоуправления Александра Иванова городская дума. – Всё это может привести к тому, что выделенные на ремонт дома № 17 средства будут перенаправлены на другие объекты. Необходимо убедить всех жителей дома дать согласие на проведение капитального ремонта. Ситуация парадоксальная, многие калужане регулярно обращаются в органы власти с просьбой о капремонте домов, городские власти со своей стороны стремятся максимально ускорить процесс ремонта домов, находящихся в плохом состоянии. Здесь же на капремонт выделяется довольно крупная сумма, работы планируется выполнить уже в 2020 году. Необходимо совместно со специалистами управления городского хозяйства и управления по работе с населением провести встречи с жителями дома и разъяснить им все преимущества включения в программу капремонта.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2019 15:50 13 2550
Тэги: капремонт жкх
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