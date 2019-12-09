Дачники поплатятся за отключение света на Ермоловской

В понедельник, 9 декабря, на заседании правительства обсудили проблему жителей улицы Ермоловской в Калуге. Несколько раз в неделю улицу отключают от света в течение двух лет. Из-за скачков напряжения периодически выходят из строя бытовые приборы.

Как объяснили главе региона, проблемы с подачей электроэнергии возникают из-за повреждения на абонентских электроустановках. А абоненты там - садоводческие некоммерческие товарищества.

- А в СНТ ветхие сети что ли? - спросил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

- У нас в основном во всех СНТ достаточно ветхие сети, - объяснили губернатору.

- Если жители страдают по причине СНТ, то надо тогда вынести им предписание о том, чтобы они у себя навели порядок, - сказал губернатор. - Определить срок. Если они не навели порядок и не имеют возможности получать в безопасном режиме электрическую энергию, взять их и отключить и не нервировать больше жителей. Так же тоже нельзя!