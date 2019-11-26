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Вместо сгоревших домов на Королёва появится парковка для автобусов и магазины

Елена Французова
Опубликовано: 26.11.2019 12:45 7 1200
Вместо сгоревших домов на Королёва появится парковка для автобусов и магазины

В четверг, 21 ноября, на градостроительном совете в Калуге обсудили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского и Октябрьской.

Так, на месте сгоревшего в ноябре 2016 года дома №1/14 на улице Королева сделают парковку для автобусов и легковых автомобилей посетителей Музея космонавтики, сообщает городская управа. Рядом будет построен трехэтажный жилой дом. На пустыре у кафе, возле которого должна появиться трехэтажная новостройка, появится еще один дом. Часть будет четырехэтажной, часть – пятиэтажной.

А на углу улиц Академика Королева и Октябрьской, где в 2015 году также сгорел дом, планируется построить двухэтажный магазин и магазин площадью 750 квадратных метров. Жилые дома получат паркинги. Ранее здесь хотели возвести офисный центр.

По словам начальника регионального управления архитектуры и градостроительства Олега СТРЕКОЗИНА, за последние несколько лет рассматривалось несколько вариантов застройки этого участка улицы Академика Королева. Тот, на котором остановились в конечном итоге, по мнению архитекторов, «достаточно объективно обыгрывает градостроительную ситуацию».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 26.11.2019 12:45 7 1200
Тэги: недвижимость олег стрекозин
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