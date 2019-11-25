«Как хотите разбирайтесь»: губернатора возмутил мусор в Калуге

Как мы рассказывали, микрорайон «Хрустальный» превращается в мусорную свалку. Эту тему обсудили в понедельник, 25 ноября, на планёрке в областном правительстве.

- Сложившаяся практика была - застройщик новых микрорайонов заказывал бункера для сбора мусора большой вместимости, - пояснил главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ представитель ГПК КРЭО. – После передачи дома в управляющую компанию такая же обязанность налагалась на управляющую компанию. Управляющая компания не хочет идти на диалог и организовывать такой способ для своих жильцов. Периодически вместе с городскими службами приходиться вывозить, ликвидировать.

- И что теперь? – поинтересовался губернатор. – У нас же есть жилищная инспекция, надо тогда [управляющей компании] выписать предписание, что она нарушает правила и обязанности свои и отозвать у них лицензию.

- Управляющая компания апеллирует тем, что эта территория городская и ответственность за неё она никакую не несёт! – сказали губернатору.

- Я бы на месте управляющей компании так же себя вёл: городская территория, что я должен там убирать, - ответил Артамонов.

- На этой территории восемь контейнеров установлено. Для того, чтобы твёрдые коммунальные отходы вывозить, мест предостаточно. Будут запросы, мы готовы больше установить. Единственное, то, что мы видим, это, действительно, строительный мусор, там должны жильцы либо самостоятельно через управляющую компанию заключать договора, - стал объяснять городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Слушайте, это же жители наши, а не американские, - перебил городского голову Артамонов. – Даже если бы и американские, всё равно есть гостеприимство какое-то. Давайте уберём этот мусор.

- Мусор вывозим регулярно, - сказал Разумовский.

- Что за забор там такой противный на горизонте. Чей это забор? – разглядывая фотографии, заметил глава региона. – Есть же правила благоустройства! Он не имеет права на существование... Он еще больше угнетает настроения тех людей, которые там проезжают мимо, чем даже эта свалка.

- Чтобы этого больше не было, - обратился глава региона к представителю ГПК КРЭО. - Как хотите разбирайтесь с управляющими компаниями.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.