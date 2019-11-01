В районе улицы Первомайской отключили воду

01.11.2019 12:59 423 Дмитрий Ивьев

Утром в пятницу, 1 ноября, из-за аварийных работ на улице Первомайской дома на нескольких улицах Калуги остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской управы. Попавшие под отключение адреса: ул. Первомайская, 30-91,

ул. Вилонова, 38, 46,

ул. Салтыкова-Щедрина, 16-53,

ул. Беляева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Первомайской). Вернуть воду обещают примерно в 18:00.



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