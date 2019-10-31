Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 31 октября
$ 63.87 0.04
71.01 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Кому отключат свет перед длинными выходными

31.10.2019 15:55 0 637 Дмитрий Ивьев
Кому отключат свет перед длинными выходными

В пятницу, 1 ноября, на территории Калуги продолжат планово отключать электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

С 8:00 до 18:00:

  • ул. Отбойная, 1-43, 2-18, 32, 34;
  • ул. Луговая, 26-62, 35-55;
  • ул. Северная, 11-25, 33-59, 12-72, 29;
  • пер. 8 Марта, 1-31, 4-32;
  • ул. Тарутинская, 77, 39;
  • ул. 8 Марта, 13-21, 14-24;
  • ул. Луговая, 10-22, 17-29;

С 5:00 до 6:00:

  • Юрьевка,
  • Матюнино,
  • Лобаново,
  • Аргуново,
  • Марьинка,
  • Рожки,
  • Новоселки,
  • Жерело,
  • Ильинка,
  • Григоровка,
  • Петрово,
  • Лихун,
  • Канищево,
  • Косарево,
  • Заречье,
  • Доможирово,
  • Груздово,
  • Малая Каменка,
  • Починки,
  • Уварово,
  • Галкино,
  • Тимашово,
  • Ермолово.

С 9:00 до 17:00:

  • Юрьевка,
  • Матюнино,
  • Аргуново,
  • Лобаново,
  • СНТ Буровик,
  • СНТ Просвещение,
  • СНТ Флора,
  • СНТ Рубин,
  • Тиньково,
  • Перцево,
  • Хитровка,
  • Ждамирово,
  • Криуши,
  • Биофабрика,
  • СТ Родник,
  • Иловое Поле,
  • СНТ Турист,
  • СНТ Заря,
  • ООО СК Монолит,
  • ж/д Синиково,
  • частично - Некрасово,
  • частично - СНТ Аккорд.

Во временном промежутке с 9:00 до 17:00 (оперативные переключения на 30 минут):

  • Марьинка,
  • Ильинка,
  • Пески,
  • Новоселки,
  • Лихун-поле,
  • Березка-3.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Стало известно, насколько подорожает коммуналка в 2020 году 31.10.2019 16:50

Электричество отключат на 8 улицах 28.10.2019 16:36

Кому отключат электричество после выходных 25.10.2019 16:40

Кому отключат электричество перед выходными 17.10.2019 16:15

В квартире 91-летней калужанки рухнул потолок 17.10.2019 14:56

Народные новости
672 4
Eleno4ka
1167 5
Шоколадка
876 9
goodmax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
пт 01 ноября, 12:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
вс 03 ноября, 19:00
Сергей Пенкин
Филармония
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Семейка Аддамс
Малефисента: Владычица тьмы
Робо
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Садовые райдеры: опции, разновидности, преимущества применения

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.