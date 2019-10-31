Кому отключат свет перед длинными выходными

31.10.2019 15:55 637 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 1 ноября, на территории Калуги продолжат планово отключать электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе. С 8:00 до 18:00: ул. Отбойная, 1-43, 2-18, 32, 34;

ул. Луговая, 26-62, 35-55;

ул. Северная, 11-25, 33-59, 12-72, 29;

пер. 8 Марта, 1-31, 4-32;

ул. Тарутинская, 77, 39;

ул. 8 Марта, 13-21, 14-24;

ул. Луговая, 10-22, 17-29; С 5:00 до 6:00: Юрьевка,

Матюнино,

Лобаново,

Аргуново,

Марьинка,

Рожки,

Новоселки,

Жерело,

Ильинка,

Григоровка,

Петрово,

Лихун,

Канищево,

Косарево,

Заречье,

Доможирово,

Груздово,

Малая Каменка,

Починки,

Уварово,

Галкино,

Тимашово,

Ермолово. С 9:00 до 17:00: Юрьевка,

Матюнино,

Аргуново,

Лобаново,

СНТ Буровик,

СНТ Просвещение,

СНТ Флора,

СНТ Рубин,

Тиньково,

Перцево,

Хитровка,

Ждамирово,

Криуши,

Биофабрика,

СТ Родник,

Иловое Поле,

СНТ Турист,

СНТ Заря,

ООО СК Монолит,

ж/д Синиково,

частично - Некрасово,

частично - СНТ Аккорд. Во временном промежутке с 9:00 до 17:00 (оперативные переключения на 30 минут): Марьинка,

Ильинка,

Пески,

Новоселки,

Лихун-поле,

Березка-3.



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