Кому отключат свет перед длинными выходными

В пятницу, 1 ноября, на территории Калуги продолжат планово отключать электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.
С 8:00 до 18:00:
С 5:00 до 6:00:
С 9:00 до 17:00:
Во временном промежутке с 9:00 до 17:00 (оперативные переключения на 30 минут):
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Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
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