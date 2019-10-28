Электричество отключат на 8 улицах

28.10.2019 16:36 629 Дмитрий Ивьев

Во вторник, 29 октября, в Калуге запланированы плановые отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ. С 8:00 до 17:00: ул. Знаменская, 4 корп.1, 2; 14, 24, 26;

пер. Знаменский 1-11;

ул. Свердлова 3а, 9, 11;

ул. Зеленый Крупец, 3, 7-25,14-32. С 8:30 до 17:00 (частный сектор): ул. Тарусская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я линии;

ул. 5-я Тарусская 14, 18, 19-47, уч-к 185,187;

ул. 6-я Тарусская 8, 16;

ул. 7-я Тарусская 1, 6, 27, 51, уч-к 124,130. Во временном промежутке с 8:00 до 9:00 (оперативные переключения на 20 минут): Никитье,

Никольское,

Шильниково,

Гулево,

Истомино,

Новоселки,

Муратовка,

Песочня,

Борисовка,

Брагино,

Зенилово,

Оберегаевка,

Басово,

Макарово,

Бобриха,

Хотисино,

Гриднево,

Фитинино,

Семеновка,

Усадьев,

Пески,

Боково,

Ахлебинино,

Рождественно,

Петропавлово,

Ламохино,

Нижнее Косьмово,

Верхнее Косьмово,

Холмы,

Подкорье,

Антиповка,

Самойлово,

Кременево. Во временном промежутке с 9:00 до 17.00 (оперативные переключения): Шопино,

Чижовка,

Желыбино,

Шахты,

Воровая,

Рождестенно. С 9:00 до 17.00: Семеновка,

Гриднево,

Пески,

СНТ Пески,

Витекс,

СНТ Электрик,

СНТ Прогресс,

Канищево-пилорама,

КНС Шопино,

Гаражи,

КНС;

Чижовка,

Шопино;

Еловка,

СНТ Каскад,

СНТ Финансист;

ул. Секиотовская,

ул. Бутырская,

ул. Планерная. С 13:00 до 17:00: Большие Козлы,

Перемышльский лесхоз,

Дорожник лесное,

Зверовод.



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