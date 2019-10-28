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Электричество отключат на 8 улицах

28.10.2019 16:36 0 629 Дмитрий Ивьев
Электричество отключат на 8 улицах

Во вторник, 29 октября, в Калуге запланированы плановые отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ.

С 8:00 до 17:00:

  • ул. Знаменская, 4 корп.1, 2; 14, 24, 26;
  • пер. Знаменский 1-11;
  • ул. Свердлова 3а, 9, 11;
  • ул. Зеленый Крупец, 3, 7-25,14-32.

С 8:30 до 17:00 (частный сектор):

  • ул. Тарусская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я линии;
  • ул. 5-я Тарусская 14, 18, 19-47, уч-к 185,187;
  • ул. 6-я Тарусская 8, 16;
  • ул. 7-я Тарусская 1, 6, 27, 51, уч-к 124,130.

Во временном промежутке с 8:00 до 9:00 (оперативные переключения на 20 минут):

  • Никитье,
  • Никольское,
  • Шильниково,
  • Гулево,
  • Истомино,
  • Новоселки,
  • Муратовка,
  • Песочня,
  • Борисовка,
  • Брагино,
  • Зенилово,
  • Оберегаевка,
  • Басово,
  • Макарово,
  • Бобриха,
  • Хотисино,
  • Гриднево,
  • Фитинино,
  • Семеновка,
  • Усадьев,
  • Пески,
  • Боково,
  • Ахлебинино,
  • Рождественно,
  • Петропавлово,
  • Ламохино,
  • Нижнее Косьмово,
  • Верхнее Косьмово,
  • Холмы,
  • Подкорье,
  • Антиповка,
  • Самойлово,
  • Кременево.

Во временном промежутке с 9:00 до 17.00 (оперативные переключения):

  • Шопино,
  • Чижовка,
  • Желыбино,
  • Шахты,
  • Воровая,
  • Рождестенно.

С 9:00 до 17.00:

  • Семеновка,
  • Гриднево,
  • Пески,
  • СНТ Пески,
  • Витекс,
  • СНТ Электрик,
  • СНТ Прогресс,
  • Канищево-пилорама,
  • КНС Шопино,
  • Гаражи,
  • КНС;
  • Чижовка,
  • Шопино;
  • Еловка,
  • СНТ Каскад,
  • СНТ Финансист;
  • ул. Секиотовская,
  • ул. Бутырская,
  • ул. Планерная.

С 13:00 до 17:00:

  • Большие Козлы,
  • Перемышльский лесхоз,
  • Дорожник лесное,
  • Зверовод.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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