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Калугу зачистят: база для этого уже создана

23.10.2019 12:00 12 659 Сергей ПЕТРОВ
Калугу зачистят: база для этого уже создана

В конце прошлой недели на улице Тарутинской, 1 открылась производственная база МБУ «СМЭУ».

В торжественной церемонии перерезания красной ленточки 18 октября приняли участие заместитель губернатора Владимир Мазур, Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, его первый зам – начальник управления городского хозяйства Алексей Волков и глава городского самоуправления Александр Иванов.

По словам Мазура, раньше у калужан возникали вопросы по качеству уборки, но с открытием нового предприятия эта проблема должна уйти в прошлое. Однако по каждому из трёх производственных участков предстоит наладить работу, и она должна стать примером для других муниципалитетов.

- Муниципальное предприятие будет работать для города и во имя города, - подытожил заместитель губернатора.

Дмитрий Разумовский в своём выступлении сделал упор на важности укрепления материально-технической базы муниципальных служб.

-Такого масштабного события в данной сфере с момента создания МБУ «СМЭУ» еще не было. Цель данной инициативы одна – чтобы наш город стал чище, красивей. Очень важно, что реализуя этот проект, мы ощутили - у нас сохранился штат профессионалов и решать городские задачи мы можем своими силами.

По словам Разумовского, вариантов развития города очень много, и для реализации этих планов чиновники продолжат привлекать различные компании, но ключевые инфраструктурные задачи, такие как содержание Калуги, уборка мусора – передадут в управление муниципалитету.

- С этого курса мы не свернем, будем продолжать усиливать наши муниципальные службы, которые занимаются содержанием, уборкой и поддержанием хорошего состояния территорий нашего города, - подчеркнул Городской голова.

Также он поблагодарил всех, кто содействовал организации новой производственной базы: представителей регионального Правительства и лично Губернатора Анатолия Артамонова, сотрудников «Сбербанка», компанию «Меркатор», директора и персонал МБУ «СМЭУ».

Официальная часть закончилась вручением грамот лучшим сотрудникам МБУ, которое было приурочено к дню работника дорожного хозяйства. А затем начался осмотр самого здания и современной дорожной техники.

К работе на новой производственной базе уже готовы более 100 единиц техники, в том числе 36 специализированных уборочных машин, 14 тракторов, автосамосвалы, погрузчики, техника для выполнения работ по ямочному ремонту.

Важный момент: вся техника была приобретена за счёт городского бюджета в лизинг с рассрочкой на пять лет и максимально льготными условиями.

Сразу после открытия базы техника вышла на уборку города.

Большое внимание привлекла новая система наблюдения за дорожной техникой. По словам городского головы, современный мониторинг позволяет оценивать ситуацию в городе в целом. Эта система хорошо зарекомендовала себя в прошлом году и способна прекрасно контролировать уборку города на всех этапах. Доступ к её информации есть у всех сотрудников службы городского хозяйства, а в будущем ряд важных показателей планируется сделать общедоступными для горожан.

Сейчас активно идёт набор сотрудников в новое управление. Рабочие места будут предоставлены более чем 250 калужанам.

Конечно, калужанам, привыкшим видеть любимый город не в лучшем состоянии, трудно поверить в обещания властей решить проблемы с уборкой – слышали, и не раз. А когда в очередной раз ничего не получалось, обычно звучало одно и то же оправдание: не справился подрядчик. Теперь же всю чистку дорог берёт на себя МБУ «СМЭУ», читай – муниципалитет.

Хватит ли мощности новой базы для бесперебойной уборки – большой вопрос, на который даст ответ только зима. А она, как известно, всякий раз наступает внезапно. Свежезакупленная техника смотрится внушительно и как будто готова сражаться с сугробами и грязью. В любом случае, посмотрим, справится ли город с ношей, которую сам на себя взвалил, отказавшись от услуг подрядчиков.

Как минимум, придумать новые оправдания властям теперь будет гораздо сложнее.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: городской голова калуги
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