Многоэтажку две недели заливало нечистотами

Две недели дом № 4 на улице Фабричной в Ермолино заливало канализационными стоками. Жильцы регулярно обращались за помощью в управляющую компанию, жилинспекцию. Сейчас написали заявление в прокуратуру.

Ситуацию обсудили в понедельник, 14 октября, на заседании областного правительства.

Присутствующий представитель водоканала сразу подчеркнул, что на балансе его организации данная сеть не стоит, сотрудники и так всё, что могли, сделали.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ сообщил, что в настоящее время авария устранена, работы по очистке подвальных помещений проведены, а с управляющей компанией будет разбираться жилинспекция.