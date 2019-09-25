Залили всё: из-за капремонта инвалид с женой переехал жить в сарай

В редакцию «Калужского перекрёстка» на днях обратился житель Обнинска. Он рассказал, что во время капремонта затопило его квартиру.
- Ремонтировали кровлю. Мы на девятом этаже живём. Всю квартиру просто уничтожили, кроме кухни. Залило всё, - рассказывает Игорь РУБЦОВ. - Мы почти четыре месяца живём с женой в сарае на даче. Нас гоняют по кругу, никто не хочет с нами разговаривать. Подрядчик просто хамит. Что нам делать? Я сам инвалид. Сил уже нет.
В Фонде капитального ремонта нам пообещали разобраться в случившемся. В Фонде поддержки строительства доступного жилья в Калужской области после нашего обращения семье пообещали сделать ремонт уже на следующей неделе.
- Мы созванивались с хозяйкой квартиры, она сказала какие обои купить, какие натяжные потолки, - рассказал нам заместитель директора фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области Евгений ГУСЕВ.
При этом семья Рубцовых говорит, что с ними никто не связывался.
- Про обои я слышу всё лето. Но прежде, чем клеить обои, нужно стены привести в порядок – отштукатурить, натяжные потолки снять – там вода. С электричеством проблемы, в комнате нет, в коридоре лампочка моргает, - вздыхает Яна Рубцова.
В понедельник, 23 сентября, на заседании правительства Калужской области рассказали, что в 2019 году капитально отремонтируют 187 кровель.
- 120 завершены, по 57 ведётся работа, - рассказал и.о. директора регионального Фонда капремонта Николай РУППЕЛЬ.
По его словам, основные работы на кровлях будут завершены до 10 октября.
- Есть опыт. Есть шатры, есть, чем накрывать, есть подрядные организации. Всё в работе, я не вижу никаких проблем, чтобы эти работы не закончить, - сказал Руппель.
Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобной проблемой? Пишите в комментариях!
|
Кто заплатит за ремонт подъездов по новой программе 25.09.2019 10:03
На Правом берегу отключат электричество 24.09.2019 15:34
Жители восьми улиц останутся без электричества 23.09.2019 16:34
На четырёх улицах отключили воду 23.09.2019 12:36
Калуга замерзает: 9 садов остаются без тепла 23.09.2019 11:29
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: