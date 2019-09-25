Залили всё: из-за капремонта инвалид с женой переехал жить в сарай

В редакцию «Калужского перекрёстка» на днях обратился житель Обнинска. Он рассказал, что во время капремонта затопило его квартиру.

- Ремонтировали кровлю. Мы на девятом этаже живём. Всю квартиру просто уничтожили, кроме кухни. Залило всё, - рассказывает Игорь РУБЦОВ. - Мы почти четыре месяца живём с женой в сарае на даче. Нас гоняют по кругу, никто не хочет с нами разговаривать. Подрядчик просто хамит. Что нам делать? Я сам инвалид. Сил уже нет.

В Фонде капитального ремонта нам пообещали разобраться в случившемся. В Фонде поддержки строительства доступного жилья в Калужской области после нашего обращения семье пообещали сделать ремонт уже на следующей неделе.

- Мы созванивались с хозяйкой квартиры, она сказала какие обои купить, какие натяжные потолки, - рассказал нам заместитель директора фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской области Евгений ГУСЕВ.

При этом семья Рубцовых говорит, что с ними никто не связывался.

- Про обои я слышу всё лето. Но прежде, чем клеить обои, нужно стены привести в порядок – отштукатурить, натяжные потолки снять – там вода. С электричеством проблемы, в комнате нет, в коридоре лампочка моргает, - вздыхает Яна Рубцова.

В понедельник, 23 сентября, на заседании правительства Калужской области рассказали, что в 2019 году капитально отремонтируют 187 кровель.

- 120 завершены, по 57 ведётся работа, - рассказал и.о. директора регионального Фонда капремонта Николай РУППЕЛЬ.

По его словам, основные работы на кровлях будут завершены до 10 октября.

- Есть опыт. Есть шатры, есть, чем накрывать, есть подрядные организации. Всё в работе, я не вижу никаких проблем, чтобы эти работы не закончить, - сказал Руппель.

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