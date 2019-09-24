На Правом берегу отключат электричество

В среду, 25 сентября, из-за ремонтных работ в Калуге вновь ожидаются отключения электричества. Об этом нам рассказали в пресс-службе городской управы.

Отключение с 14:00 до 16:00:

Шопино,

ул. Домославская,

Чижовка (частично).

С 9:00 до 17:00:

Сушки,

Елизаветинка,

Андреевское,

Корекозево,

Пионерлагеря.

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