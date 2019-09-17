Без воды останутся жители четырех улиц

Городская управа рассказала, какие дома в Калуге в среду, 18 сентября, останутся без холодной воды. Это связано с проведением ремонтных работ на Майской, 15.

Отключение с 9:00 до 18:00:

ул. Майская, 3, 6, 8, 13, 15, 17,

ул. Центральная,

ул. Дорожная, 8,

ул. Комсомольская.

Отметим, что на улице Комсомольской под отключение попадет поликлиника №6.

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