Электричество отключат на восьми улицах

В среду, 18 сентября, в разных частях Калуги запланированы отключения электроэнергии. Об этом нам рассказали в пресс-службе городской управы

С 9:00 до 17:00:

ул. Полянская,

Еловка,

ДНТ Радуга.

ул. Солнечная;

ул. Сретенская;

ул. Михайловская;

ул. Яновская.

С 13:00 до 17:00:

ул. Школьная 6, 5,7,9,11,13,15 (Резвань).

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