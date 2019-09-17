Электричество отключат на восьми улицах

В среду, 18 сентября, в разных частях Калуги запланированы отключения электроэнергии. Об этом нам рассказали в пресс-службе городской управы
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