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На двух улицах срочно отключили воду

17.09.2019 12:59 0 835 Дмитрий Ивьев
На двух улицах срочно отключили воду

Днем во вторник, 17 сентября, на двух улицах Калуги отключили холодную воду. Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Отключение 17 сентября:

  • ул. Пухова д. 1, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Высокая.

Когда воду вернут в дома, пока не сообщается.

По вопросам подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: коммуналка жкх
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