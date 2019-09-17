На двух улицах срочно отключили воду

Днем во вторник, 17 сентября, на двух улицах Калуги отключили холодную воду. Как рассказали нам в пресс-службе городской управы, это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Отключение 17 сентября:

ул. Пухова д. 1, 3, 5, 7, 9,

ул. Высокая.

Когда воду вернут в дома, пока не сообщается.

По вопросам подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.