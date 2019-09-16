Таруса вторые сутки остается без света

В понедельник, 16 сентября, врио главы администрации Тарусского района Руслан Смоленский сообщил, что Таруса с полудня субботы осталась без света.

- Город обесточен, произошёл перехлест проводов, старые провода алюминиевые, - сообщил он. - Весь город. В субботу полдня, пока мы канат тягали (соревнования для чиновников в Анненках. - Прим. автора), город был обесточен весь. Тренируют нас так два дня.

Главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ сообщили, что бригады работают на месте, в ближайшее время электричество появится.