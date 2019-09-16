Стало известно, когда дадут отопление в жилые дома

В понедельник, 16 сентября, на заседании калужского правительства чиновники рассказали о готовности к отопительному сезону, на сегодняшний день в нашем регионе она составляет 99%.

- До конца этой недели будет существенное понижение температуры. Нужно до конца недели обеспечить пуск тепла во все социальные учреждения, детские дошкольные, школы и медицинские учреждения, - распорядился глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - К средине следующей недели будет небольшое потепление. Можно будет устранить все недочёты, которые проявятся во время пуска тепла... Это неделя не только как репетиция, но и чтобы не заболели дети, чтобы было комфортно работать во всех учреждениях. Следующая неделя для окончательного пуска тепла. Да, по закону мы должны были поволокитить, но всё. Сегодня же я должен подписать постановление.

Уважаемые читатели, а какая температура у вас дома? Расскажите в комментариях!