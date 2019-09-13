Воду отключат на двух улицах

В субботу, 14 сентября, водоканал проведет очередные ремонтные работы в районе перекрестка улиц Огарева и Плеханова, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Из-за этого на двух улицах не будет холодной воды.
Отключение с 9:00 до 20:00:
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Две улицы останутся без воды в пятницу, 13-го 12.09.2019 16:04
Воду отключат ещё на одной улице 10.09.2019 16:49
Воду отключат на пяти улицах в центре Калуги 10.09.2019 13:01
Газ отключат по девяти адресам 10.09.2019 12:35
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: