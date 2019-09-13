Воду отключат на двух улицах

13.09.2019 15:37 225 Дмитрий Ивьев

В субботу, 14 сентября, водоканал проведет очередные ремонтные работы в районе перекрестка улиц Огарева и Плеханова, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. Из-за этого на двух улицах не будет холодной воды. Отключение с 9:00 до 20:00: Ул. Огарева, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ул. Рылеева, 6, 18б, 18в. Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.



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