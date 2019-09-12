Две улицы останутся без воды в пятницу, 13-го

В пятницу, 13 сентября, водоканал планирует заменить аварийный участок водовода в районе улицы Никитина. Из-за этого в домах на двух улицах не будет холодной воды.
Отключение с 9:00 до 21:00:
Для уточнения адреса подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.
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Воду отключат ещё на одной улице 10.09.2019 16:49
Воду отключат на пяти улицах в центре Калуги 10.09.2019 13:01
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Новые отключения: без воды в Калуге остались жители 12 улиц 05.09.2019 15:55
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