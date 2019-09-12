Две улицы останутся без воды в пятницу, 13-го

12.09.2019 16:04 480 Дмитрий Ивьев

В пятницу, 13 сентября, водоканал планирует заменить аварийный участок водовода в районе улицы Никитина. Из-за этого в домах на двух улицах не будет холодной воды. Отключение с 9:00 до 21:00: ул. Никитина д. 67, 67а, 69,

ул. Степана Разина, д. 41, 43, 47, 49. Для уточнения адреса подвоза воды калужан просят звонить по телефону 211-112.



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