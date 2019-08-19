Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 19 августа
$ 66.00 0.11
73.22 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Ситуация критическая: в Обнинске не знают, куда девать мусор

19.08.2019 10:43 1 417 Елена Французова
Ситуация критическая: в Обнинске не знают, куда девать мусор

В наукограде не знают, куда девать мусор. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, на заседании правительства Калужской области. Раньше его свозили на полигон Тимашово в Боровском районе. Но сейчас лимит полигона исчерпан.

- Понятное дело, Обнинск выручал соседей, принимал отходы, - прокомментировал информацию глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. – Как вы собираетесь выходить из этой ситуации?

- У нас был план по расширению этого полигона. И на некоторое время решить этот вопрос, - ответил глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

- Есть вопросы по расширению. Занимаемся этим. Возможность расширения в настоящий момент критическая, [полигон] подвигается к жилым домам, - сообщил министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ.  

- Надо вместе с региональным оператором поработать, чтобы какие-то договоренности у вас были с их технопарком, чтобы они могли принимать ваши отходы. Но вместе с тем предварительную сортировку надо вести на месте, чтобы воздух не возить по всей области, - посоветовал губернатор.

- Мы так и работаем. Ваше поручение по созданию в каждом районе, в каждом муниципалитете перегрузочных площадок, - Вирков.

- И никто не должен тешить себя надеждой, что кто-то будет у нас на особом положении, что, допустим, мы отходы производим, а как их утилизировать, как с ними работать – это не наша задача. Нет. Каждый муниципалитет должен заниматься своей собственной проблемой, чтоб никому не было обидно. А уже в дальнейшем на крупные предприятия для окончательной переработки, утилизации, да, с этим я согласен, - рассуждал Артамонов. - Помогите Обнинску с этой проблемой разобраться грамотно, с тем, чтобы не было никаких там недовольств со стороны граждан. Я думаю, по полигону в Тимашово время подошло к его закрытию.

- В следующем году, - ответил Вирков.

- Ну, посмотрите по срокам. Самое главное, чтобы эти сроки были понятны людям, - подвёл итог Артамонов.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: коммуналка жкх мусор
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

«Вопрос несложный»: 11 лет масляная, вонючая вода течёт в Боровске 13.08.2019 11:05

«Ужас просто!»: из крана боровчан 10 лет течёт ржавая вода 06.08.2019 09:44

Опубликован новый рейтинг управляющих компаний 11.07.2019 14:34

Калужане перестанут получать двойные квитанции за ТКО 11.07.2019 09:27

В районе строящегося Дворца спорта пропала вода 09.07.2019 15:17

Народные новости
226 2
АктивныйГражданин
5428 10
ФГН
3694 3
Nika2015

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 23 августа, 18:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
чт 29 августа, 08:30
Донорская акция «Поделись жизнью»
Калуга
сб 24 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К

Для детей

вт 20 августа, 09:00
Благотворительная акция "Помоги собраться в школу"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пт 23 августа, 19:00
Концертная программа «Город детства»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 13:00
Буль-буль шоу тайм
Городской Досуговый центр

Концерты

чт 22 августа, 19:00
«Летний коктейль»
Гостиные ряды
пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар

Кино

Дора и Затерянный город
Angry Birds 2 в кино
Король Лев
Форсаж: Хоббс и Шоу
Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.