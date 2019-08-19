Ситуация критическая: в Обнинске не знают, куда девать мусор

В наукограде не знают, куда девать мусор. Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, на заседании правительства Калужской области. Раньше его свозили на полигон Тимашово в Боровском районе. Но сейчас лимит полигона исчерпан.

- Понятное дело, Обнинск выручал соседей, принимал отходы, - прокомментировал информацию глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. – Как вы собираетесь выходить из этой ситуации?

- У нас был план по расширению этого полигона. И на некоторое время решить этот вопрос, - ответил глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

- Есть вопросы по расширению. Занимаемся этим. Возможность расширения в настоящий момент критическая, [полигон] подвигается к жилым домам, - сообщил министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ.

- Надо вместе с региональным оператором поработать, чтобы какие-то договоренности у вас были с их технопарком, чтобы они могли принимать ваши отходы. Но вместе с тем предварительную сортировку надо вести на месте, чтобы воздух не возить по всей области, - посоветовал губернатор.

- Мы так и работаем. Ваше поручение по созданию в каждом районе, в каждом муниципалитете перегрузочных площадок, - Вирков.

- И никто не должен тешить себя надеждой, что кто-то будет у нас на особом положении, что, допустим, мы отходы производим, а как их утилизировать, как с ними работать – это не наша задача. Нет. Каждый муниципалитет должен заниматься своей собственной проблемой, чтоб никому не было обидно. А уже в дальнейшем на крупные предприятия для окончательной переработки, утилизации, да, с этим я согласен, - рассуждал Артамонов. - Помогите Обнинску с этой проблемой разобраться грамотно, с тем, чтобы не было никаких там недовольств со стороны граждан. Я думаю, по полигону в Тимашово время подошло к его закрытию.

- В следующем году, - ответил Вирков.

- Ну, посмотрите по срокам. Самое главное, чтобы эти сроки были понятны людям, - подвёл итог Артамонов.

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