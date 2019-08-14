В Калуге запретят строить дома выше 12 этажей

Во вторник, 13 августа, состоялось заседание комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Калуги (ПЗЗ). Это важный документ, который регулирует градостроительную деятельность на муниципальном уровне. ПЗЗ вводят дополнительные ограничения для застройщиков, чтобы их проекты соответствовали потребностям конкретного города, его инфраструктуре и стратегии развития.

Правила землепользования и застройки, действующие сейчас в областном центре, давно нуждаются в корректировке. Именно поэтому городские власти решили разработать новый проект. В апреле его вынесли на общественное обсуждение. На этой неделе оно завершилось.

На вчерашнем совещании членам комиссии, в состав которой входят представители горуправы, депутаты городской Думы, нужно было решить, давать проекту зелёный свет или отправить на доработку.

Весомым аргументом в пользу второго варианта стали замечания нашего коллеги – эксперта по недвижимости, главного редактора проекта «Калугахаус» Кирилла ГУСЕВА.

По его мнению, один из самых серьёзных изъянов обновлённых Правил землепользования и застройки – резкое сокращение количества зон застройки. Сейчас их восемь, разработчики проекта ПЗЗ предлагают сделать три: Ж-1 «Многоквартирные жилые дома», Ж-2 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» и Ж-3 «Зона застройки смешанной этажности».

- Чем больше зон, чем более точно они распределены по городу, чем конкретнее для них прописаны регламенты, тем у города больше возможностей управлять застройкой, - комментировал ранее нашему изданию Кирилл Гусев. – Обсуждаемый сейчас проект ПЗЗ сильно ослабляет контроль за градостроительной деятельностью. Появляются зоны, где можно строить всё: и коттеджи, и многоэтажки. То есть это такая комбинированная суперзона, и ею накрывается треть города.

- Деление на Ж-1 и Ж-2 потеряло смысл, - считает главный специалист городского отдела градостроительного планирования Наталья КЕЗИНА. – У нас весь центр города – это Ж-3.

Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ эту позицию не поддержал.

- Моё мнение как главного архитектора – зон должно быть больше, - сказал он. – Вернуться к этому инструменту нужно, чтобы гибче реагировать на городское развитие.

Эмоциональное обсуждение вызвало предложение Кирилла Гусева ввести в Калуге мораторий на строительство зданий выше 12 этажей.

- Цель моратория – усложнить работу беспринципных застройщиков, которые не предлагают городу новых ценностей и ставят своей целью только выжать из участка максимум жилых квадратных метров, - говорит Гусев.

В существующих ПЗЗ и в проекте этого документа предельная этажность для жилой застройки установлена на уровне 19 этажей.

- В зависимости от наличия документации на планировку территории, если есть обоснование, этажность может доходить и до 25-27, - отмечает Наталья Кезина.

- Вы считаете, это нормально для нашего города? – возмутилась депутат гордумы Татьяна КОНЯХИНА. – Не получится, как на Белинского: 25 этажей среди пятиэтажек? Позорище!

Начальник Управления экономики и имущественных отношений Виталий ЕРЕМЕЕВ считает, что этажность в центре Калуги следует ограничить даже не 12, а девятью этажами, а более высокие здания строить, например, на окраинах.

- По поводу окраин я не согласна, - возразила Татьяна Коняхина. – Почему там должно быть непонятно сколько этажей? Это не надо разрешать нигде!

- Я, безусловно, согласна с тем, что количество зон жилой застройки нужно увеличивать или как минимум оставить их хотя бы в том количестве, которое есть на сегодняшний день, - вступила в дискуссию председатель комитета земельных отношений Анастасия ПАРШИНА. – Но я просила бы учесть тот факт, что всё-таки имеет место развитие города. Грубо говоря, «сажать» 25-этажку среди пятиэтажек – это необоснованно. Но есть примеры соседних регионов, в том числе Тулы, где Правилами землепользования и застройки предусмотрены зоны с повышенной этажностью, которые выделены в отдельном кластере. Он не входит в состав никакой другой зоны, которая предусматривает среднеэтажную и малоэтажную застройку. Это по-своему соблюдает и право города на развитие, и интересы существующей застройки.

- Нужно определить зоны, где действительно возможны острова с высотками, которые не разрушают силуэт города и когда это не накладывается на исторически сложившийся ландшафт, - согласился Алексей Комов.

- Документ требует более серьёзного обсуждения, - считает депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ, - потому что те городские конфликты, которые мы сейчас видим: на Воронина, Болдина, то, что мы построили на Правом берегу, на улице 65 лет Победы, - это беда.

В итоге члены комиссии решили отправить проект ПЗЗ на доработку. Возможно, к ней удастся привлечь федеральных экспертов. Новый проект будет готов через полгода. Затем его вновь представят на общественное обсуждение.

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