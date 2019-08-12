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Калужские чиновники рассказали, как обманутые дольщики получат квартиры

12.08.2019 16:11 5 2396 Елена Французова
Калужские чиновники рассказали, как обманутые дольщики получат квартиры

В понедельник, 12 августа, на заседании правительства обсудили проблему обманутых дольщиков. В регионе осталось 18 объектов с 455 договорами долевого участия. В конце июля дом на улице Больничная, 10 введён в эксплуатацию.

- По оставшимся 17 объектам определены способы решения проблемы, - рассказала начальник отдела по решению проблем дольщиков министерства строительства и ЖКХ Калужской области Марина ВОЛКОВА.

Некоторые застройщики будут сами достраивать дома за счёт привлечения дополнительных средств. Например, открыли кредит застройщику калужского дома на Пухова, 56 и застройщику обнинского ЖК «Зелёный остров».

А дольщикам домов на улице Майской, 11 (Калуга), Заречная, 2 и 4 (Балабаново), Парижская Коммуна, 8 и 8а (Малоярославец) инвесторы предоставляют квартиры в других домах. Также решается вопрос с предоставлением квартиры в иных местах для калужских дольщиков с улиц Переходная, 3, Кубяка, 9, и Дружбы, 18, и обнинского микрорайона «Медгородок».

Дольщикам домов № 65 Поле Свободы, Пухова, 56, 58 (вложившим деньги в квартиры на 10-12 этажах) предоставляют земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Начата процедура банкротства воротынского застройщика дома № 8 по улице Сиреневый Бульвар.

Совместно с прокуратурой готовятся документы в суд на застройщика дома в Белоусово на улице Московской.

Самый проблемный объект находится в Калуге. Это Пригородная, 41. В доме нет свободных площадей, поэтому он непривлекателен для инвесторов. Достройка объекта стоит около 150 миллионов рублей.

- К сожалению, застройщик скоропостижно скончался, а объект будем достраивать мы с вами, понятно, что тема очень острая, - прокомментировал информацию первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ.

- По предварительным подсчётам, Фонду поддержки доступности жилья Калужской области нужно 204 миллиона рублей для решения проблем пострадавших граждан, - подчеркнула Волкова.

Поинтересовался Денисов, когда проблемы всех обманутых дольщиков в нашем регионе будут решены.

- Есть уверенность, что уже в течение года мы решим. Все вопросы будут сняты, - ответил министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ.

- Егор Олегович, я не стал бы давать такие обещания. Самое главное - наших граждан не обманывать. Пухова, 56. Маловероятно, что мы в этом году достроим этот объект. Объём большой. Пухова, 56 - это своеобразный памятник обманутому дольщику в Калуге.

Дмитрий Денисов рассказал, что по проекту дом 9-этажный. Застройщик умудрился продать квартиры на несуществующих даже в проекте 10-12 этажах.

- Вот такие у нас застройщики. Многие из них отбыли наказания, вернулись из мест лишения свободы, а мы продолжаем достраивать объекты. Нашим гражданам всё равно какие у нас сложности, - добавил заместитель губернатора.

Денисов распорядился держать вопрос с обманутыми дольщиками на контроле.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: недвижимость жкх
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