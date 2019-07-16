«Город стал помойкой»: калужане возмущены работой КРЭО

Работа Калужского регионального экологического оператора стала одной из тем, которая обсуждалась на планёрке в городской управе в понедельник, 15 июля. Горожане возмущены тем, как предприятие оказывает услуги по вывозу ТКО.

«Ещё в декабре 2018 года всё нормально было, - пишет в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук» калужанка Екатерина Видулина. – Но, как перешли на новую мусорную реформу, стало ужасно. Крысы бегают, мусор не убирают вовремя. Что делать с этим, непонятно».

«Это какой-то ужас, - добавляет Александр Купцов из деревни Ильинка, - к мусорке невозможно подойти. За что платим деньги, непонятно».

«И на Грабцевском шоссе везде мусор валяется: и на площадках мусорных, и вообще везде, - сообщает Татьяна Троцюк. – Город стал помойкой, к сожалению».

«Предлагаю всем массово требовать перерасчёт за некачественно оказанную услугу, - пишет Елена Дедух. – Только так сможет подействовать».

Свои сообщения горожане подкрепляют «живописными» фотографиями, на которых изображены утопающие в мусоре контейнеры и площадки рядом с ними.

- Такая ситуация сложилась по причине несогласованности действий нескольких подрядных организаций, - прокомментировал ситуацию на планёрке и.о. руководителя Калужского регионального экологического оператора Вадим ДАВЛЕТШИН. – Вопрос купирован, свалки ликвидированы, работаем в прежнем режиме.

- Есть какие-то риски, что подобное произойдёт снова? – поинтересовался городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Эта ситуация, как я понимаю, длится не первую неделю.

- Нет, с пятницы работа была проведена, сегодня закончена, - заверил градоначальника Вадим Давлетшин.

Уважаемые читатели! А вы довольны работой КРЭО? На ваш взгляд, на этой неделе мусор действительно стали вывозить оперативнее? Пишите в комментариях!