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«Свечку» на Воронина решили не украшать богиней Победы

15.07.2019 14:24 10 869 Дмитрий Ивьев

На днях в городской управе Калуги обсудили возможность превращения восьмиэтажной «свечки» на улице Воронина в арт-объект. Сделать это предложили пользователи Facebook, когда увидели работу художницы Виктории Вейсбрут. Ее идея в том, чтобы не прятать это здание, а, наоборот - выделить и превратить в арт-объект с помощью мурала - огромного «граффити» с изображением богини Победы Виктории, работы немецкого скульптора XIX века Христиана Рауха.

- Это вариант эклектики, которая является на сегодняшний день одним из наиболее актуальных графических решений в арт-индустрии, — рассказала художница.

Решающее слово предоставили собственнику дома на Воронина. Но ему идея не понравилась.

- Я - за классический стиль, - цитирует его пресс-служба горуправы.

В то же время городские власти заверили художницу, что ее интересные идеи будут использованы в других частях Калуги. Возможно, первые граффити появятся в новых правобережных районах.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: недвижимость
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