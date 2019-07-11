Калужане перестанут получать двойные квитанции за ТКО

Во вторник, 9 июля, в Арбитражном суде Калужской области состоялось очередное заседание по делу между УК «Наш Тайфун» и Калужским Региональным экологическим оператором. Как мы рассказывали, управляющая компания просит суд признать договор на вывоз ТКО между ней и ГП КРЭО заключённым на условиях типового.

Руководство Регоператора считает, что таких договорных отношений не существует. Конфликт привёл к тому, что несколько тысяч жителей Калуги получают с января двойные квитанции за вывоз отходов. Одну платёжку выставляет УК, вторую – КРЭО.

Судебные разбирательства по этому делу идут с марта. Вчерашнее заседание оказалось рекордно коротким: оно длилось всего 5 минут 40 секунд. По просьбе УК «Наш Тайфун» его перенесли.

- Ответчик направил нам два экземпляра договора для дальнейшего согласования и направления в адрес КРЭО, - пояснила представитель истца Елена МАКАРОВА. – В документе сказано, что он вступает в силу с момента оказания услуг ответчиком. Чтобы мы оценили предоставленные документы и сформировали свою позицию, нам нужно время.

- Это тот самый договор, который мы пытаемся признать заключённым. КРЭО исполнил свои обязанности, которые должен был исполнить ещё в январе, - пояснила после судебного заседания руководитель управляющей компании Светлана МАРТЫНОВА. – Документ мы получили вчера.

Если договор соответствует типовой форме, то, вероятно, руководство УК подпишет мировое соглашение. Также стало известно, что на время судебных разбирательств УК прекратит начисления за вывоз ТКО и сделает перерасчёт за предыдущий период.

- Мы возвращаем людям деньги, которые были начислены им с 1 января в наших квитанциях, и приостанавливаем начисления либо до момента вступления в силу судебного решения, либо до подписания мирового соглашения между нами и Региональным оператором, - пояснила Светлана Мартынова. – Мы по-прежнему считаем, что мы правы, но при этом понимаем, что судебные разбирательства могут затянуться надолго и всё это время будут выходить двойные квитанции.

Наши действия исходят не из позиции помощи КРЭО, а из позиции помощи жителям. Свои исковые требования мы не меняем и не отзываем.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 июля.