Калужане перестанут получать двойные квитанции за ТКО

Во вторник, 9 июля, в Арбитражном суде Калужской области состоялось очередное заседание по делу между УК «Наш Тайфун» и Калужским Региональным экологическим оператором. Как мы рассказывали, управляющая компания просит суд признать договор на вывоз ТКО между ней и ГП КРЭО заключённым на условиях типового.
Руководство Регоператора считает, что таких договорных отношений не существует. Конфликт привёл к тому, что несколько тысяч жителей Калуги получают с января двойные квитанции за вывоз отходов. Одну платёжку выставляет УК, вторую – КРЭО.
Судебные разбирательства по этому делу идут с марта. Вчерашнее заседание оказалось рекордно коротким: оно длилось всего 5 минут 40 секунд. По просьбе УК «Наш Тайфун» его перенесли.
- Ответчик направил нам два экземпляра договора для дальнейшего согласования и направления в адрес КРЭО, - пояснила представитель истца Елена МАКАРОВА. – В документе сказано, что он вступает в силу с момента оказания услуг ответчиком. Чтобы мы оценили предоставленные документы и сформировали свою позицию, нам нужно время.
- Это тот самый договор, который мы пытаемся признать заключённым. КРЭО исполнил свои обязанности, которые должен был исполнить ещё в январе, - пояснила после судебного заседания руководитель управляющей компании Светлана МАРТЫНОВА. – Документ мы получили вчера.
Если договор соответствует типовой форме, то, вероятно, руководство УК подпишет мировое соглашение. Также стало известно, что на время судебных разбирательств УК прекратит начисления за вывоз ТКО и сделает перерасчёт за предыдущий период.
- Мы возвращаем людям деньги, которые были начислены им с 1 января в наших квитанциях, и приостанавливаем начисления либо до момента вступления в силу судебного решения, либо до подписания мирового соглашения между нами и Региональным оператором, - пояснила Светлана Мартынова. – Мы по-прежнему считаем, что мы правы, но при этом понимаем, что судебные разбирательства могут затянуться надолго и всё это время будут выходить двойные квитанции.
Наши действия исходят не из позиции помощи КРЭО, а из позиции помощи жителям. Свои исковые требования мы не меняем и не отзываем.
Следующее судебное заседание по этому делу состоится 22 июля.
|
В районе строящегося Дворца спорта пропала вода 09.07.2019 15:17
Лжекоммунальщики атакуют калужан 09.07.2019 15:11
Промокшую насквозь двухэтажку подлатали плёнкой 08.07.2019 12:00
Миллионные убытки: калужские свалки растут как грибы 01.07.2019 17:07
В Калуге установят контейнеры для «мокрого» и «сухого» мусора 01.07.2019 16:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: