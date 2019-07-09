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В районе строящегося Дворца спорта пропала вода

09.07.2019 15:17 5 1049 Елена Французова
В районе строящегося Дворца спорта пропала вода

Во вторник, 9 июля, в группе «Калуга Жесть» появилось сообщение, что в домах, которые расположены в районе строящегося Дворца спорта - ул. Веры Андриановой, 20, 26, ул. Ленина 55, 53 и других - попала вода.

- Уже неделю наблюдается резкое падение давления воды. На третьих-пятых этажах воды нет совсем, - пишет местный житель.

Люди обращались в различные инстанции – от водоканала до дежурного по городу, но так и не получили ответ, почему так произошло.

Водоканал на своей официальной странице 9 июля прокомментировал происшествие:

- Специалисты водоканала проводят работы по подключению к новой системе водоснабжения жилых домов по улицам Веры Андриановой, Ленина и Баррикад. В связи с технической необходимостью по данным адресам может наблюдаться отсутствие или пониженное давление холодного водоснабжения.

Работы планируется завершить в течение дня.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: жкх коммуналка
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