Лжекоммунальщики атакуют калужан

Лжекоммунальщики предлагают калужанам свои услуги. Если раньше по квартирам ходили лжегазовщики, то теперь листовками забрасывают сомнительные фирмы, предлагающие проверить приборы учёта. Одну из таких листовок продемонстрировали в понедельник, 8 июля, на планёрке в горуправе. Как оказалось, копания «Водоучёт», предлагающая свои услуги доверчивым калужанам, в Едином реестре юридических лиц отсутствует. И никакого права проводить проверку счетчиков она не имеет.
– На листовке мелким шрифтом внизу написано, что данное извещение носит информационный характер и не является публичной офертой. Это простая рекламная акция самого низкого пошиба. Калужанам надо внимательнее изучать то, что они находят в своих почтовых ящиках, и ни в коем случае не поддаваться на провокации, – рассказал начальник управления ЖКХ Калуги Виктор УСТИНОВ. – Ни одна уважающая себя компания никаких акций проводить не будет.
Уважаемые читатели, а встречались с подобным навязыванием услуг? Расскажите в комментариях!
|
В районе строящегося Дворца спорта пропала вода 09.07.2019 15:17
Промокшую насквозь двухэтажку подлатали плёнкой 08.07.2019 12:00
Миллионные убытки: калужские свалки растут как грибы 01.07.2019 17:07
В Калуге установят контейнеры для «мокрого» и «сухого» мусора 01.07.2019 16:57
«Боюсь умереть под руинами»: калужане годами ждут расселения 27.06.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: