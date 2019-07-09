Лжекоммунальщики атакуют калужан

Лжекоммунальщики предлагают калужанам свои услуги. Если раньше по квартирам ходили лжегазовщики, то теперь листовками забрасывают сомнительные фирмы, предлагающие проверить приборы учёта. Одну из таких листовок продемонстрировали в понедельник, 8 июля, на планёрке в горуправе. Как оказалось, копания «Водоучёт», предлагающая свои услуги доверчивым калужанам, в Едином реестре юридических лиц отсутствует. И никакого права проводить проверку счетчиков она не имеет.

– На листовке мелким шрифтом внизу написано, что данное извещение носит информационный характер и не является публичной офертой. Это простая рекламная акция самого низкого пошиба. Калужанам надо внимательнее изучать то, что они находят в своих почтовых ящиках, и ни в коем случае не поддаваться на провокации, – рассказал начальник управления ЖКХ Калуги Виктор УСТИНОВ. – Ни одна уважающая себя компания никаких акций проводить не будет.

Уважаемые читатели, а встречались с подобным навязыванием услуг? Расскажите в комментариях!