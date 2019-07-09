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Лжекоммунальщики атакуют калужан

09.07.2019 15:11 5 900 Елена Французова
Лжекоммунальщики атакуют калужан

Лжекоммунальщики предлагают калужанам свои услуги. Если раньше по квартирам ходили лжегазовщики, то теперь листовками забрасывают сомнительные фирмы, предлагающие проверить приборы учёта. Одну из таких листовок продемонстрировали в понедельник, 8 июля, на планёрке в горуправе. Как оказалось, копания «Водоучёт», предлагающая свои услуги доверчивым калужанам, в Едином реестре юридических лиц отсутствует. И никакого права проводить проверку счетчиков она не имеет.

– На листовке мелким шрифтом внизу написано, что данное извещение носит информационный характер и не является публичной офертой. Это простая рекламная акция самого низкого пошиба. Калужанам надо внимательнее изучать то, что они находят в своих почтовых ящиках, и ни в коем случае не поддаваться на провокации, – рассказал начальник управления ЖКХ Калуги Виктор УСТИНОВ. – Ни одна уважающая себя компания никаких акций проводить не будет.

Уважаемые читатели, а встречались с подобным навязыванием услуг? Расскажите в комментариях!


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Автор
Елена Французова 
Тэги: жкх коммуналка
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