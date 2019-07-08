Промокшую насквозь двухэтажку подлатали плёнкой

Жители двухэтажки в селе Истье Жуковского района более 5 лет ждали капитального ремонта своего дома. В этом году он наконец-то начался. Но после продолжительных и сильных дождей двухэтажку затопило. В квартирах теперь осыпается штукатурка, отклеиваются обои, стены покрылись плесенью. Крышу промокшей насквозь двухэтажки просто накрыли плёнкой.
Ситуацию в понедельник, 8 июля, на заседании областного правительства прокомментировал исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Николай РУППЕЛЬ:
- 3 июля было подтопление четырех квартир. Фондом в тот же день были приняты меры о дальнейшем недопущении проливания квартир. К подрядчику приняты штрафные санкции. Также будут взысканы денежные средства на восстановление подтопленных квартир. С нерадивым подрядчиком не позднее завтрашнего дня будет расторгнут договор. Есть новый подрядчик. Технология была нарушена, сейчас там наложение пленки в три слоя. У нас в работе 200 крыш, к сожалению, проливы есть.
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