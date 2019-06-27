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«Боюсь умереть под руинами»: калужане годами ждут расселения

27.06.2019 21:30 1 826 Елена Французова
«Боюсь умереть под руинами»: калужане годами ждут расселения

Калужане много лет ждут расселения из опасного дома, но городские власти ­утверждают, что свободных помещений нет.

— Фекалии плавали по полу. Приехали коммунальщики и говорят: «У вас дом очень старый. Мы не знаем, где выход из канализации. Нам придётся вокруг дома асфальт долбить. Легче снести туалет!» — рассказывает Наталья КАРПОВА. — Так и сделали. С тех пор люди ходят по нужде… на ведро.

Близко не подходить

Центр города. Никитина, 10. Старое двухэтажное задние. Окна местами выбиты, козырёк подъезда проломлен, кругом гнилые доски, потрескавшийся кирпич. Сразу и не скажешь, что это объект культурного наследия XIX века, а тем более что здесь живут люди.

— На самом деле дом трёхэтажный, нижний этаж ушёл под землю, — говорит Наталья Карпова, живущая в квартире № 1. — Этому дому больше ста лет. В 2013 году мы добились, чтобы его признали аварийным. Я заказывала экспертизу. Износ дома — 89%. Когда вместе со специалистом лазила на чердак, мне сказали: «Жить здесь опасно, дом может рухнуть в любой момент. Если нет необходимости, даже близко к нему не подходите». Боюсь умереть под руинами, поэтому уже несколько лет снимаю квартиру. До прошлого года здесь жил сосед Толик, инвалид. Сейчас его отправили в Дом престарелых.

Из шести квартир жилая только одна — на втором этаже.

— Там живёт молодая семья, я им говорила, что это до первого случая. Стены ходуном ходят от проезжающих мимо машин. Лично я погибать не хочу, — добавляет Наталья.

Кругом зияют огромные щели.

Грибок, крысы и клопы

Ни воды, ни света, ни туалета на первом этаже нет. Во всех стенах щели, в которые свободно проходит рука.

— Тут всё на ладан дышит, — рассказывает Наталья. — Проводка в таком состоянии, что мы решили вообще свет отключить. Пол — под углом 45 градусов, да это уже и не пол, а земля. Дверные проёмы перекошены. Жить здесь невозможно — все стены покрыты плесенью. Кругом крысы, тараканы и клопы.

Наталья периодически приходит в свою квартиру — проверить, не проник ли сюда кто-нибудь.

— Несколько лет назад бомжи пытались залезть, выбили окно, встали на батарею, сломали её. В итоге, пока соседи заметили, здесь сутки тёк кипяток.

Вместе с Натальей мы заходим в её комнату. Стены от пола до потолка покрыты грибком, обои отошли, и повсюду просматриваются многочисленные трещины.

— Коммунальщики мне говорят, что я должна поменять батареи, сделать ремонт и жить. Какой тут может быть ремонт? Да я начну прибивать полку, на меня стена упадёт. А ещё мне напоминают, что я обязана содержать своё жильё в порядке. Как можно руины ­содержать в порядке?

Лестницу на второй этаж залатали как смогли.

Коммунальные счета

Несмотря на то что женщина в собственной квартире не живёт, ей регулярно приходят счета за аварийное жилище. В частности, Наталья задолжала 35 тысяч руб­лей МУП «УК МЖД Московского округа» за содержание и ремонт жилого помещения.

— Я ходила в управляющую компанию, показывала видео и  фотографии дома, в каком он состоянии, заключение о признании его аварийным. Почему я должна платить за развалины, в которых не могу жить? В управляющей компании ответили, что этот вопрос не в их компетенции, они обязаны выставить мне счёт, — говорит она.

Когда в последний раз коммунальщики приходили и приводили общедомовое имущество в порядок, женщина так и не смогла вспомнить.

В МУП «УК МЖД Московского округа» с журналистом общаться отказались, сославшись на неприёмный день. Мы направили официальные запросы в управляющую компанию.

— Сроки расселения дома неоднократно переносились, сначала говорили о 2016-м, 2018 годах, теперь уже речь идёт о 2020-м. Свободных помещений в городе нет, — возмущается женщина.

Новые обещания

В Управление жилищно-­коммунального хозяйства города Калуги нам сообщили, что сейчас в доме зарегистрировано 6 семей (14 человек). Фактически проживает один. Хотя мы обнаружили молодую семью с ребёнком.

— Дом № 10 по улице Никитина будет расселяться согласно разработанной программе, планируемые сроки — до 31 декабря 2021 года, — сообщают в горуправе. — В соответствии с программой собственники жилых помещений вправе выбрать способ переселения: получение жилого помещения либо получение денежных средств. Всем обратившимся в управление жилищно-­коммунального хозяйства гражданам были предложены помещения маневренного жилищного фонда на период до расселения указанного дома.

Как нам рассказала Наталья, жильцам предложили общежитие барачного типа. По словам женщины, оно не намного лучше аварийного дома.

Эта статья была опубликована в №26 газеты Калужский перекрёсток от 26.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: недвижимость жкх
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