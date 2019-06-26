Фальшивые трубочисты ходят по домам Калуги

Во многих домах Калуги в последнее время начали появляться объявления о запланированных работах якобы от имени коммунальных служб. Однако такой организации не существует, сообщили 25 июня в городской управе Калуги.
- Организации, осуществляющей обслуживание и ремонт вентканалов и дымоходов на территории муниципального образования «Город Калуга», под названием «Единая городская коммунальная служба г.Калуги» не существует, - отмечают чиновники. - В Едином реестре юридических лиц организация с таким наименованием также отсутствует.
Власти отмечают, что данные работы должны производиться через управляющую компанию.
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