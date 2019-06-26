Вывоз мусора подешевеет с 1 июля

С 1 июля в Калужской области изменятся тарифы на вывоз мусора «Калужским региональным экологическим оператором» (КРЭО).
Удивительно, но цена при этом не увеличится, а уменьшится – чуть более, чем на 2%. При этом сохранится прежняя схема оплаты: в многоквартирных домах – с квадратного метра, в частных – с человека.
Жители многоквартирных домов будут платить с каждого квадратного метра своей жилплощади 4,94 рубля в месяц (ранее – 5,05). Собственники домов в городах с населением больше 10 000 жителей отдадут в месяц 101,17 рубля (ранее - 103,49), в населенных пунктах с населением менее 10 000 – 64,75 рубля (ранее - 66,23), сообщает пресс-служба КРЭО.
|
Фальшивые трубочисты ходят по домам Калуги 26.06.2019 16:30
Опасный капремонт: рабочие кидали булыжники с крыши пятиэтажки 19.06.2019 13:57
Путин, помоги: следователи занялись еще одной жалобой калужанина 18.06.2019 14:39
КРЭО vs УК: честное состязание или подковёрные интриги? 18.06.2019 14:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: