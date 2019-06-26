Вывоз мусора подешевеет с 1 июля

С 1 июля в Калужской области изменятся тарифы на вывоз мусора «Калужским региональным экологическим оператором» (КРЭО).

Удивительно, но цена при этом не увеличится, а уменьшится – чуть более, чем на 2%. При этом сохранится прежняя схема оплаты: в многоквартирных домах – с квадратного метра, в частных – с человека.

Жители многоквартирных домов будут платить с каждого квадратного метра своей жилплощади 4,94 рубля в месяц (ранее – 5,05). Собственники домов в городах с населением больше 10 000 жителей отдадут в месяц 101,17 рубля (ранее - 103,49), в населенных пунктах с населением менее 10 000 – 64,75 рубля (ранее - 66,23), сообщает пресс-служба КРЭО.