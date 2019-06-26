Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Вывоз мусора подешевеет с 1 июля

26.06.2019 15:32 2 1829 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Вывоз мусора подешевеет с 1 июля

С 1 июля в Калужской области изменятся тарифы на вывоз мусора «Калужским региональным экологическим оператором» (КРЭО).

Удивительно, но цена при этом не увеличится, а уменьшится – чуть более, чем на 2%. При этом сохранится прежняя схема оплаты: в многоквартирных домах – с квадратного метра, в частных – с человека.

Жители многоквартирных домов будут платить с каждого квадратного метра своей жилплощади 4,94 рубля в месяц (ранее – 5,05). Собственники домов в городах с населением больше 10 000 жителей отдадут в месяц 101,17 рубля (ранее - 103,49), в населенных пунктах с населением менее 10 000 – 64,75 рубля (ранее - 66,23), сообщает пресс-служба КРЭО.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: жкх коммуналка мусор
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Фальшивые трубочисты ходят по домам Калуги 26.06.2019 16:30

Опасный капремонт: рабочие кидали булыжники с крыши пятиэтажки 19.06.2019 13:57

Путин, помоги: следователи занялись еще одной жалобой калужанина 18.06.2019 14:39

КРЭО vs УК: честное состязание или подковёрные интриги? 18.06.2019 14:27

12 лет обмана: чем закончилась история реконструкции ветхого жилья в Калуге 11.06.2019 09:15

Народные новости
1197 12
АктивныйГражданин
1431 9
moyapozisiya
1089 5
Prokurator

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 27 июня, 17:00
День молодёжи
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 29 июня, 10:00
1-й экологический фестиваль "Зелёный кит"
Экорезиденция "Зеленый центр"
сб 29 июня, 13:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга

Для детей

чт 27 июня, 10:00
Спектакль «Маленький Мук»
Калужский театр кукол
сб 29 июня, 11:00
Серебряное копытце
Калужский театр кукол
чт 27 июня, 10:30
"Встречи с музыкой"
Дом музыки
сб 29 июня, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Люди в черном: Интернэшнл 
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Блоги компаний

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах современности

24 июн 2019 11:51

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Просто фантастическая техника!

Замена окон: в порядке предостережения

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.