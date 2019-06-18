Путин, помоги: следователи занялись еще одной жалобой калужанина

Следователи начали проверку по обращению калужанина на Прямую линию с Президентом РФ.

- В обращении говорится, что семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника не может добиться положенного по закону жилья, - рассказывает калужское региональное управления Следственного комитета. - Снимает квартиру за городом. Общежитие, в котором они прописаны, находится в аварийном состоянии.

Следователи выяснили, что семья состоит из трех человек: супруг является ветераном боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, супруга - инвалидом, у пары имеется сын. Общежитие по месту их прописки признано непригодным для проживания инвалида-колясочника.

- Аварийным дом в установленном порядке не признан, однако в связи с ухудшением технического состояния его обследование будет продолжаться, - добавляют в СК.