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Путин, помоги: следователи занялись еще одной жалобой калужанина

18.06.2019 14:39 1 2283 Елена Французова, фото pixaby.ru
Путин, помоги: следователи занялись еще одной жалобой калужанина

Следователи начали проверку по обращению калужанина на Прямую линию с Президентом РФ. 

- В обращении говорится, что семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника не может добиться положенного по закону жилья, - рассказывает калужское региональное управления Следственного комитета. -  Снимает квартиру за городом. Общежитие, в котором они прописаны, находится в аварийном состоянии. 

Следователи выяснили, что семья состоит из трех человек: супруг является ветераном боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, супруга - инвалидом, у пары имеется сын. Общежитие по месту их прописки признано непригодным для проживания инвалида-колясочника.

- Аварийным дом в установленном порядке не признан, однако в связи с ухудшением технического состояния его обследование будет продолжаться, - добавляют в СК.


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Авторы
Елена Французова 
фото pixaby.ru
Тэги: недвижимость жкх прямая линия путина
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