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КРЭО vs УК: честное состязание или подковёрные интриги?

18.06.2019 14:27 2 832
КРЭО vs УК: честное состязание или подковёрные интриги?

Мы уже писали о ситуации вокруг управляющей компании «Правград». Тогда часть её домов перешла под управление УК «Эдем», директор которой одновременно возглавлял и «Правград», и, по мнению руководства компании,  саботировал её работу и агитировал жильцов за переход в его новую организацию.

По словам директора Единого информационно-расчётного центра №1 Владимира Киселёва, во время голосования за переход в «Эдем» высказались не только жильцы приватизированных квартир. Квартиры, находящиеся под муниципальным управлением, также проголосовали за этот переход, а ведь обычно они в таких случаях воздерживаются, не вмешиваясь в процесс. Владимир Киселёв полагает, что это может говорить о том, что в числе интересантов этого дела есть и чиновники, ведь «Правград» входит в число тех УК, которые продолжают присылать клиентам платёжки за вывоз ТКО наряду с квитанциями от регионального оператора.

По его словам, жильцам говорили, что УК за счёт этих квитанций пытается на них нажиться, «прокрутив» полученные деньги. Однако, на самом деле полученные средства через ЕИРЦ сразу же идут ресурсникам, минуя счета управляющей компании, так что о финансовой выгоде здесь речи не идёт. Просто в данном случае «Правград», как и любая другая УК, обязан выставлять эти счета по закону. И в результате складывается абсурдная ситуация, когда компания рискует быть наказанной за чёткое следование букве закона.

Работа компаний с КРЭО* строилась следующим образом: УК перечисляла оператору 100% стоимости услуги, хотя фактически сборы, как правило были меньше. Плюс оператор в этом случае избавлялся от дополнительной нагрузки вроде банковских комиссий и расходов на изготовление квитанций. Казалось бы, с экономической точки зрения, крайне выгодная схема, однако КРЭО, получив платёж, отказался от него и отправил деньги назад. При этом сборы у оператора существенно упали, плюс возникли те самые дополнительные нагрузки.

Владимир Киселёв вспоминает похожую ситуацию, когда несколько лет назад в регионе создавался областной расчётный центр, который стремился монополизировать сборы. Однако, через несколько лет центр признал себя банкротом и понёс многомиллионные убытки. По одной из версий, они существенно занижали процент сборов, уводя часть средств на собственные счета, ведь система оказалась крайне непрозрачной.

Точку в этой ситуации суд должен был поставить 13 июня, однако ответчик в лице КРЭО попросил отложить заседание для поиска дополнительных доказательств собственной правоты. А в это время управляющие компании, исполняющие закон, продолжают получать предписания от жилинспекции, которые грозят им отзывом лицензии.

*Калужский региональный экологический оператор

 

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Тэги: жкх peклама
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